ما أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية؟.. وزارة الصحة تجيب

كتب محمد سعودي

عرضت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يسلط الضوء على أسباب الإصابة الذبحة الصدرية، مبينة أن من ضمن الأسباب (التقدم في العمر - تناول غذاء به دهون مشبعة - إدمان المخدرات - ارتفاع ضغط الدم - التاريخ العائلي - التدخين - الضغط العصبي – والسمنة).



وزارة الصحة عبر تويتر

والذبحة الصدرية من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها البعض وقد تهدد الحياة بالخطر وهى عبارة عن ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم فى الصدر، وعلى الرغم من أن الذبحة الصدرية شائعة نسبيًا، إلا أنه لا يزال من الصعب التمييز بينها وبين أنواع آلام الصدر الأخرى، مثل عدم الراحة الناتج عن عسر الهضم، إذا كنت تعاى من ألم فى الصدر غير مبرر، فاطلب العناية الطبية على الفور.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية تشمل ألمًا وانزعاجًا في الصدر ، ويمكن وصفه بأنه ضغط أو حرقة أو امتلاء، وقد تشعر أيضًا بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها مع الذبحة الصدرية ما يلي:

دوخة

إعياء

غثيان

ضيق في التنفس

التعرق

يجب أن يتم تقييم هذه الأعراض على الفور من قبل الطبيب الذي يمكنه تحديد ما إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية المستقرة أو الذبحة الصدرية غير المستقرة، والتى يمكن أن تكون مقدمة لنوبة قلبية.