اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ما أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية؟.. وزارة الصحة تجيب

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:45 م
ما أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية؟.. وزارة الصحة تجيب أعراض الاصابة بالذبحة الصدرية
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يسلط الضوء على أسباب الإصابة الذبحة الصدرية، مبينة أن من ضمن الأسباب (التقدم في العمر - تناول غذاء به دهون مشبعة - إدمان المخدرات - ارتفاع ضغط الدم - التاريخ العائلي - التدخين - الضغط العصبي – والسمنة).

وزارة الصحة عبر تويتر
وزارة الصحة عبر تويتر

 

والذبحة الصدرية من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها البعض وقد تهدد الحياة بالخطر وهى عبارة عن ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم فى الصدر، وعلى الرغم من أن الذبحة الصدرية شائعة نسبيًا، إلا أنه لا يزال من الصعب التمييز بينها وبين أنواع آلام الصدر الأخرى، مثل عدم الراحة الناتج عن عسر الهضم، إذا كنت تعاى من ألم فى الصدر غير مبرر، فاطلب العناية الطبية على الفور.

وحسب ما ذكره موقع  mayoclinic فإن أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية تشمل ألمًا وانزعاجًا في الصدر ، ويمكن وصفه بأنه ضغط أو حرقة أو امتلاء، وقد تشعر أيضًا بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تعاني منها مع الذبحة الصدرية ما يلي:

دوخة

إعياء

غثيان

ضيق في التنفس

التعرق

يجب أن يتم تقييم هذه الأعراض على الفور من قبل الطبيب الذي يمكنه تحديد ما إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية المستقرة أو الذبحة الصدرية غير المستقرة، والتى يمكن أن تكون مقدمة لنوبة قلبية.

 


الذبحة الصدرية

اسباب الذبحة الصدرية

علاج الذبحة الصدرية

مرض الذبحة الصدرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أعراض الذبحة الصدرية وأنواعها

السبت، 08 أغسطس 2020 02:00 ص

س وج.. ما هى العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالذبحة الصدرية؟

الخميس، 14 مايو 2020 08:00 ص

الصحة: مصر تحتل المركز 63 فى الخصوبة على مستوى العالم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:32 م

الصحة: فحص 10ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:01 م

الصحة : 93.3 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:56 م

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

3 وزارات تشارك فى موكب نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى للحضارة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

قرينة الرئيس السيسى تزور معرض تراثنا وتؤكد: تحية شكر وتقدير للأيدى المصرية المبدعة

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

الصحة تدشن موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

أهالي طنطا يلقنون "متسول" علقة ساخنة ويقيدونه بالحبال لمحاولته التحرش بطفلة

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"نيوزويك" تؤكد اعتقاد ثلث الأمريكيين فقط في نزاهة الانتخابات الرئاسية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

"الصحة" تكشف 2300 متطوع حصلوا على لقاح كورونا ضمن التجارب السريرية.. واللجنة العلمية لكورونا: جميع المتطوعون بحالة صحية جيدة.. وتؤكد: قياس الأجسام المضادة وكفاءتها خلال 45 يوما من الجرعة الأولي والثانية

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

رئيس الأركان يشهد المناورة " ردع - 2020 " بالمنطقة المركزية العسكرية.. فيديو

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعرف على أبرز عقوبات واشنطن على إيران قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

إطلاق أول مسح بمصر للكشف عن سرطان الرحم بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة