ماكرون يعلن حظر التجول بالعاصمة الفرنسية من 9 مساء حتى 6 صباحا لمواجهة كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لخبر عاجل لقناة إكسترا نيوز.

وأعلن إيمانويل ماكرون حظر التجول بالعاصمة الفرنسية ومدن أخرى، اعتبارًا من يوم السبت المقبل من الساعة 9 م حتى السادسة صباحا .

وقال الرئيس الفرنسي: نعيش موجة ثانية من فيروس كورونا.

كانت الحكومة الفرنسية، أعلنت اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة، لدى إعلانها القرار في بيان، إن جائحة كورونا كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة.