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ماكرون: وضع مستشفيات فرنسا مقلق مع انتشار كورونا مجددًا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:21 م
ماكرون: وضع مستشفيات فرنسا مقلق مع انتشار كورونا مجددًا ماكرون
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن وضع مستشفيات فرنسا مع انتشار كورونا مقلق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن إيمانويل ماكرون حظر التجول بالعاصمة الفرنسية ومدن أخرى، اعتبارًا من يوم السبت، وقال الرئيس الفرنسى: نعيش موجة ثانية من فيروس كورونا.

من جانبها أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، بسبب تفشي فيروس كورونا، وقالت الحكومة الفرنسية، لدى إعلانها القرار فى بيان، إن جائحة كورونا كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة.

 


أوروبا

ماكرون

فرنسا

باريس

كورونا

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