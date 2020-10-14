مؤشرات بورصة الكويت حمراء.. و"عقارات الكويت" تدرس الطرح ببورصتي دبي والسعودية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسراً 14.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5747.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسراً 14.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6398.54 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% خاسراً 13.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4452.10 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسراً 24.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 460.2 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.7 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.88%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.

وجاء سهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 91.56%، يليه سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 8.46%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.87%، فيما تصدر سهم شركة ريم العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 51.98% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10.45%، ثم سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 5.48%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه سيتم إعادة التداول في أسهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) بناء على طلب الشركة، جاء ذلك بعد إعلان شركتها التابعة الأولى للتأمين التكافلي، عن قيام الشركة بالاستثمار ببعض العقارات المدرة للدخل بقيمة 4.015 مليون دينار كويتي عن طريق طرف ذات صلة خلال الربع الثالث للسنة المالية 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار، عن توصلها لاتفاقات مع عدداً من دائنيها لإجراء التسوية النهائية لسداد مديونيتها تماشياً مع الحكم الصادر من محكمة التمييز (الدائرة التجارية الأولى) بتاريخ 19 أغسطس الماضي، حيث ستتم التسوية من خلال سداد مبلغ نقدي وتحويل عدد من الأسهم في شركة توازن القابضة (غير مدرجة)، كما أن الشركة مستمرة في التواصل مع باقي الدائنين لإجراء التسوية النهائية.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن الأثر على المركز المالي للشركة في حال إتمام الصفقات، وهي انخفاض بند الأصول بواقع 2.4 مليون دينار كويتي، وانخفاض بند مطلوبات التمويل الإسلامي بواقع 3 ملايين دينار كويتي، وتحقيق الشركة لأرباح نتيجة خصم جزء من المديونية بواقع 597.4 ألف دينار كويتي، وسيعتمد انعكاس الأثر المالي على توقيت إتمام هذه الاتفاقات.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة عقارات الكويت، عن مخاطبة مكاتب استشارية في دولة الكويت، وذلك للقيام بتقديم دراسة لبيان مدى إمكانية إداراج أسهم الشركة في كلا من سوق دبي للأوراق المالية والسوق السعودية، ومن ثم عرض نتائج هذه الدراسة على إدارة الشركة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.