اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:08 م
خالد صلاح
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لجنة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:34 م
لجنة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالفيوم تحصين الماشية بالفيوم
الفيوم - رباب الجالي

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قامت لجنة من مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، بمتابعة فاعليات الأسبوع الرابع على الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتسجيل والترقيم للحيوانات غير المرقمة، بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وتابعت اليوم لجان التحصين والترقيم والتسجيل للحيوانات بوحدة هوارة المقطع، تحت إشراف الدكتورة أميمة على خليفة مدير إدارة مركز الفيوم ، وبحضور شيرين محمد رئيس قسم الوقاية إدارة مركز الفيوم البيطرية والدكتور عادل رشدى طبيب وحدة هوارة المقطع البيطرية .

وقالت مدير إدارة مركز الفيوم، إن خطة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم تهدف لدعم مربى الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها .
 

 

 


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