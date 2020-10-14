اليوم السابع
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خالد صلاح
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لبنان يسجل 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:58 م
لبنان يسجل 1377 إصابة جديدة بفيروس كورونا ممرضة فى بيروت
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1377 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 57246 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
 
وأشارت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء – إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 499 حالة.
 
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14442 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

كورونا

فيروس

لبنان

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