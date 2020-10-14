قطاع السياحة الإسرائيلى يخسر 3.6 مليار دولار منذ بداية 2020

رويترز

قالت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين اليوم الأربعاء إن اقتصاد إسرائيل فقد 12.1 مليار شيقل (3.6 مليار دولار) من جراء تراجع حاد في حركة السياحة على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام، وعزت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا.

تراجعت السياحة، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، 76 بالمئة منذ بداية 2020 ليسجل عدد السياح الوافدين على إسرائيل 783 ألفا مقارنة مع 3.295 مليون من يناير إلى سبتمبر 209.

ولم يزد عدد السياح في شهر سبتمبر على 15 ألفا و100 سائح، بانخفاض 96 بالمئة على أساس سنوي.

أغلقت إسرائيل حدودها عند بدء تفشي الجائحة ومن غير الواضح متى يعاد فتحها في ضوء استمرار المستوى بالغ الارتفاع لمعدلات الإصابة بمرض كوفيد-19.