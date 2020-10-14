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فاوتشي: لقاح كورونا سيكون متاحا لجميع الأمريكيين في أبريل 2021

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:12 م
فاوتشي: لقاح كورونا سيكون متاحا لجميع الأمريكيين في أبريل 2021 فاوتشى
كتب أحمد عرفة

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قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى، إن لقاح كورونا سيكون متاحا لجميع الأمريكيين في أبريل 2021، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، أن فحوصات كورونا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أظهرت أنه لم يعد مصابا.

وفى وقت سابق قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى إنه لم يعلن دعم أى مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، موضحا أنه خلال عمله، والذى دام 5 عقود، لم يؤيد أى مرشح سياسى علانية.

 

 


فاوتشى

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كورونا

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