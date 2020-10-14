فاوتشي: لقاح كورونا سيكون متاحا لجميع الأمريكيين في أبريل 2021

كتب أحمد عرفة

قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى، إن لقاح كورونا سيكون متاحا لجميع الأمريكيين في أبريل 2021، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، أن فحوصات كورونا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أظهرت أنه لم يعد مصابا.

وفى وقت سابق قال كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى إنه لم يعلن دعم أى مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، موضحا أنه خلال عمله، والذى دام 5 عقود، لم يؤيد أى مرشح سياسى علانية.