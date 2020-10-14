اليوم السابع
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عمومية سيناء للمنجنيز تجهز خطة لشراء مناجم فى دول إفريقية العام المقبل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:08 م
عمومية سيناء للمنجنيز تجهز خطة لشراء مناجم فى دول إفريقية العام المقبل عماد الدين مصطفى يترأس أعمال الجمعية العامة
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور محمد عادل يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، أن هناك العديد من العوامل التى أثرت على الصناعة بسبب كورونا واحتراق فرن الشركة وما حدث فى ميناء الشركة من مشكلات، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتم التوقف عن صناعة السبائك. جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، ووليد الرشيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
 
وأضاف عادل يحيى أن الفرن الجديد سيعمل فى شهر نوفمبر المقبل، ولا سيما أن الشركة كانت تجهز لبناء الفرن الجديد، قبل احتراق الفرن القديم، لافتا إلى أنه من المهم أن ننظر إلى السوق الدولى للخامات، على سبيل المثال هناك دول بدأت السيطرة على الخامات فى إفريقيا .
 
وذكر: نسعى إلى استغلال الخامات فى جنوب افريقيا وموزمبيق وغانا، حيث نسعى لتملك مناجم فيها العام المقبل بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية المصرية هناك، وبالمشاركة مع شركات هناك .
 
ومن جانبه أشار الدكتور جمال هنداوى، الرئيس التنفيذى للشركة إلى إنه تم إنتاج 102ألف طن صناعى العام المالى 2019-2020، حيث بلغت قيمة المبيعات 322 مليون جنيه، مقابل 591 مليون جنيه العام المالى قبل الماضى 2018-2019.
 
أضاف هنداوى أن قيمة الصادرات بلغت 49 مليون جنيه مقابل 117 مليون جنيه العام قبل الماضى، فيما تم تحقيق أرباح بلغت نحو 147 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت نحو 204 ملايين جنيه.

جمعية سيناء للمنجنيز

عمومية سيناء للمنجنيز

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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