اليوم السابع
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ضبط 7.3 طن سمك غير صالح للاستهلاك الآدمى بثلاجة لحفظ المواد الغذائية بقليوب

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:36 م
ضبط 7.3 طن سمك غير صالح للاستهلاك الآدمى بثلاجة لحفظ المواد الغذائية بقليوب أسماك فاسدة - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تمكنت مديرية أمن القليوبية، خلال حملة شنتها لضبط الأسواق والتفتيش على المنشآت ومخازن حفظ الأغذية وثلاجات اللحوم، من ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية فى قليوب عثر بها على 7 أطنان أسماك، غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مياحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات تفيد وجود ثلاجة بناحية مدينة قليوب لحفظ المواد الغذائية، تحوى سلع غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وبمداهمة الثلاجه تم ضبط 7.3 طن أسماك مجمدة ماكريل يشتبه فى عدم صلايتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم التحفظ على المكان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

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قليوب

ثلاجة مواد غذئية

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