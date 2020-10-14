اليوم السابع
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ضبط شخص انتحل صفة ضابط لاجبار فتاة على لقائه

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:26 م
ضبط شخص انتحل صفة ضابط لاجبار فتاة على لقائه حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص انتحل صفة ضابط بالداخلية لتهديد فتاة بالسجن في حال عدم مقابلته.

جاء ذلك على خلفية ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق يتضمن بلاغاً ضد أحد الأشخاص يدعى عمله بوزارة الداخلية وصور لمحادثة عبر أحد التطبيقات مهدداً خلالها فتاة بالسجن إذا لم تقابله.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بإنتحال صفة ضابط  يقوم بإبتزاز فتاة على موقع "فيس بوك"، فتم تحديده وضبطه، حيث اعترف بإرتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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