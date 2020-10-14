اليوم السابع
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زيلينسكى يؤكد اجتماعه مع رئيس الاستخبارات البريطانية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:27 ص
زيلينسكى يؤكد اجتماعه مع رئيس الاستخبارات البريطانية رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
وكالات

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أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أنه التقى خلال زيارته لبريطانيا مع ريتشارد مور رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال زيلينسكي، خلال جولة عمل في مقاطعة أوديسا: "لقد عقدنا اجتماعا في مكتب MI6. للأسف الشديد، لا يمكنني الكشف عن كل المعلومات. لأن الأمر يتعلق بشؤون الدولة".

ووفقا له، جرى الحديث بشكل أساسي، عن حماية سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. كما بحث الطرفان خلال الاجتماع، مشكلة مكافحة التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة.

وأضاف زيلينسكي أنه قرأ الأخبار حول هذا الاجتماع والقضايا التي تم بحثها فيه، ويمكنه التأكيد على أن قوام المشاركين كان مختلفا، ولم تتم في الاجتماع مناقشة بعض المشاكل التي ورد ذكرها في تلك الأخبار.

وفي هذا الصدد، نصح الرئيس زيلينسكي، وسائل الإعلام المحلية بالتحقق بعناية من المعلومات التي تنشرها.

 

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فلاديمير زيلينسكي

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