روسيا تسجل 14231 إصابة جديدة والعدد الإجمالى يصل لمليون و340409

رويترز

سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا اليومية اليوم الأربعاء بلغت 14231 حالة، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و340409.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في البلاد إن 239 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23205.

وكان قد قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) كيريل دميترييف، إن لقاح فيروس كورونا Sputnik V قد يستخدم على نطاق واسع في روسيا في أواخر أكتوبر أوائل نوفمبر، حسبما ذكرت سبوتنيك، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.