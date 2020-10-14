اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:59 م
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رئيس سفاجا يعلن فحص 159 طلب تنازل ورفعها للجنة العليا بالمحافظة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:47 م
رئيس سفاجا يعلن فحص 159 طلب تنازل ورفعها للجنة العليا بالمحافظة اجتماع رئيس مدينة سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، اجتماع مع اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لفحص طلبات التنازل عن الأراضى، وأكدت أن اللجنة تمكنت من فحص وتصنيف 159 طلب وجارى عرضهم من خلال اللجنة العليا بديوان عام المحافظة على المحافظ للحصول على التوقيعات اللازمة

وأكدت رئيس مدينة سفاجا إلى أن طلبات التنازل تأتى ضمن الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة بسفاجا من خلال استيفاء الأوراق المطلوبة، سواء كانت طلبات تنازل فى حالات "الاراضي- المحلات التجارية- المحلات العامة -الكازينوهات"، بحيث تكون الأوراق المطلوبة كالتالي" أصل العقد التجارى، وأصل إيصال السداد الأخير، وصورة بطاقة المتنازِل والمتنازَل إليه بحضور كلا الطرفين ".

من جانب آخر تفقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عدد من طلبات توصيل المرافق فى الأحياء الجديدة ومتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات

كما تفقدت رئيس المدينة طلبات أعمال البدء فى الانشاءات والبناء للمواطنين أصحاب تراخيص البناء السارية لمنع اى مخلفات فى المهد، وواصلت جولتها بمتابعة عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بعدد من شوارع المدينة، ووجهت مسئولى الإدارة الهندسية بمراجعة عمليات الرصف وجميع البالوعات والمطابق بتلك الشوارع وإتمامها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية وكذا صيانة وترميم القواطع بها مؤكدةً على سرعة تنفيذ تلك الأعمال

كما أكدت أيضاً أنه سيتم دراسة موقف الشوارع الجانبية المتفرعة من المناطق التى تم رصفها لاستكمال هذه الأعمال بها فى حال اكتمال توصيل شبكات المرافق لضمان عدم الحفر بها مرة أخرى.


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