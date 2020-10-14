اليوم السابع
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65 سريرا جديدًا بـ«العناية المركزة» بمواصفات عالمية..

رئيس جامعة طنطا يواصل جولاته المفاجئة بالمستشفيات الجامعية ليلا.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:22 ص
رئيس جامعة طنطا يواصل جولاته المفاجئة بالمستشفيات الجامعية ليلا.. صور جولة مفاجئة لرئيس جامعة طنطا للمستشفيات الجامعية ليلا
الغربية _ عادل ضرة

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أنهى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا جولته الليلية المفاجئة بالمستشفيات الجامعية، رافقه خلالها الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، تفقد خلالها أقسام القلب والأوعية الدموية والأمراض النفسية والعصبية.

وخلال الجولة، وجه القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأطقم الطبية بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وإجراء كافة التحاليل اللازمة لهم بالمعمل المركزى بالمجان، كما وجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا واجراء تعقيم دورى لكافة ابنية المستشفيات.

كما وجه الدكتور عماد عتمان، خلال الزيارة، بعلاج 4 مواطنين على نفقة للدولة داخل العناية المركزة بقسم الأمراض النفسية والعصبية، تخفيفًا على المرضى.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة بضم 65 سريرا جديدًا للخدمة خلال العام الحالى بأعلى مواصفات الجودة العالمية ليصل إجمالى عدد الأسرة إلى 338 سريرا بالعنايات المركزه التخصصية.

شارك في الجولة الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى.

جولة رئيس الجامعة للمستشفات ليلا (1)
جولة رئيس الجامعة للمستشفات ليلا (1)

 

جولة رئيس الجامعة للمستشفات ليلا (2)
جولة رئيس الجامعة للمستشفات ليلا (2)

 

جولة رئيس الجامعة للمستشفات ليلا (3)
جولة رئيس الجامعة للمستشفات ليلا (3)

 

جولة رئيس الجامعة للمستشفات ليلا (4)
جولة رئيس الجامعة للمستشفات ليلا (4)

 

 


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