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رئيس جامعة القناة يتابع حالة مصابي حريق مصنع اللحوم في الإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:53 م
رئيس جامعة القناة يتابع حالة مصابي حريق مصنع اللحوم في الإسماعيلية.. صور رئيس جامعة القناة تابع حالة مصابي حادث حريق مصنع اللحوم بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تابع الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، حالة مصابى حادث حريق طريق "مصر- الإسماعيلية"، داخل أحد المصانع، بعد أن توجه للمستشفى الجامعي وذلك لمتابعة حالة المصابين. واستقبلت مستشفيات جامعة قناة السويس صباح اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة العاشرة مصابى حادث حريق طريق "مصر- الإسماعيلية" بالمستشفى الجامعى.

وعلى الفور أعطى الدكتور أحمد زكى، تعليماته للفريق الطبى برئاسة الدكتور أسامة عنتر، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل حسن، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور نادر النمر، والدكتور السيد فياض، نائبي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابي، مدير المستشفى الجامعي بالتعامل مع الحالات البالغ عددهم أحدى عشر حالة.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلي أنه تم عمل الإسعافات الأولية للحالات ودخول ثلاث حالات غرفة عمليات الطوارئ وتم حجز 4 حالات بالعناية المركزة كما تم حجز حالتين بوحدة الحروق، وتم استقبال حالتين  بقسم الطوارئ أحدهما بها كسر بعظمة الفخذ وأخرى بها اختناق.

ومازال الفريق الطبى بالمستشفى الجامعى يقدم الرعاية الطبية المركزة العاجله لمصابى الحادث الآليم، هذا وستقوم إدارة الجامعة بالإعلان عن أخر المستجدات لمصابى الحادث.

 

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الاسماعيليه

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حريق مصنع الاسماعيلية

الدكتور احمد زكى

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