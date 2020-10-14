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دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:46 م
دعوات مقاطعة "المنتجات التركية " تتصدر تويتر فى السعودية حملة مقاطعة المنتجات التركية فى السعودية
كتب هيثم سلامة

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تواصلت دعوات المغردين السعودية لمقاطعة المنتجات التركية عبر تويتر، حيث تصدر هاشتاج "قاطعوا المنتجات التركية" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وذلك ردا على سياسات الرئيس التركى ودعمه للإرهاب وتدخلاته في الشئون العربية.

مقاطعة المنتجات التركيه (1)
مقاطعة المنتجات التركيه يتصدر تويتر

شارك آلاف من المغردين السعوديين والمصريين عبر الهاشتاج، كتب أحد المغردين:" اردوغان يتهـجم يوميا على السعودية ونحن نشتري المنتجات التركية وندعم اقتصاده لكن الشعب السعودي والخليجي وهناك انباء بأن شعب مصر العظيم دخلوا في مرحلة المقاطعة للمنتجات التركية هذا الأرعن أردوغان اضاع تركيا وشعبه الى الهاوية".

مقاطعة المنتجات التركيه (3)

وتفاعل عبد الله الطويلعى، أحد المغردين السعوديين مع الهاشتاج، حيث كتب:" مطاعم الأكلات التركية، محلات الحلويات والحلاقين الأتراك ومحلات الأثاث والمفروشات التركية وجميع المنتجات التركية المستوردة .

مقاطعة المنتجات التركيه (5)

كما كتب المغردين عبر الهاشتاج،قائلاً:" أعلن اشتراكي في هذه الحملة المباركة وأحرم على نفسي وأهلي اقتناء أي منتج تركي إلى أن يتغير النظام في تركيا أو تُغير أنقرة من سياستها العدائية تجاه الدول العربية".

مقاطعة المنتجات التركيه (6)

وقال رائد الزهرانى، عبر تغريدته:" عزيزي المواطن السعودي الليرة التركية تحت أمرك وخاضعه لك فإن شئت رفعت قيمتها وإن شئت خسفت بها أسفل السافلين قاطع المنتجات التركية الّتي تبدأ بهذا الكود .

مقاطعة المنتجات التركيه (2)

وغرد عبد العزيز آل محمود:" بإذن الله وبتفاعل الشعب السعودي البطل المنتجات التركية على ارفف السوبر ماركت والمحلات التجارية اقوي ضربه لليره التركية ، بقي دور التاجر السعودي اوقف تعاملاتك باستيراد المنتجات التركية.".

مقاطعة المنتجات التركيه (4)

 


مقاطعة المنتجات التركية

المنتجات التركية

تركيا

أخبار تركيا

أردوغان

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