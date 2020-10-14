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خبير فيروسي يؤكد أن ترامب لم يعد ناقلا لعدوى كورونا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:39 م
خبير فيروسي يؤكد أن ترامب لم يعد ناقلا لعدوى كورونا ترامب
رويترز

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قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن الرئيس دونالد ترامب لم يعد مصدرا لنشر فيروس كورونا وبذلك فإنه يمكن أن يحضر مناظرة غدا الخميس دون أن يعرض آخرين للخطر.
 
وأضاف فاوتشي أنه وزميله كليفورد لين في معهد الصحة الوطني خلصا إلى هذه النتيجة بعد مراجعة جميع الفحوص التي أجريت للرئيس والخاصة بكوفيد-19 فضلا عن فحص أجراه مختبر تابع للمعهد.
 
كان ترامب قد كشف في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عن إصابته بفيروس كورونا قبل أن يعلن في الأسبوع التالي تعافيه وأنه لم يعد ناقلا للعدوى.
 
يأتي المؤتمر الصحفي مع (سي.بي.إس) قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتأخر فيها ترامب في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ترامب

كورونا

بايدن

مناظرة

انتخابات أمريكا

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