حملات مكثفة لغلق مراكز الدورس الخصوصية بالشرقية

فريق المحافظات

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنهم مستمرون فى حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية فهى مخالف للتعليمات الوزارية وللإجراءات الصحية والوقائية للطلاب.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المراكز التى ضبطت خلال الفترة الماضية كان أصحابها ليسوا من معلمى المديرية، وحيال ضبط معلم سيتم إحالته للتحقيق وتوقيع عليه العقوبات المقررة.مؤكد أن سيتم تفعيل مجموعات تقوية التى سيكون بها معلم متميز، مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب والتعقيم وفى قاعات واسعة.

واطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من استعدادات نحو 4 آلاف و450 مدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021، والمقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 لاستقبال ما يقرب من مليون و650 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارات بنسب المخصصات المحددة لها، وكذلك تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة على مستوى المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية، مؤكداً الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس.