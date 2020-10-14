اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:04 م
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حمدى النجار رئيسا لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:03 م
حمدى النجار رئيسا لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية جانب من اعضاء شعبة المستوردين
كتب أحمد حمادة

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أسفرت انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن فوز حمدى النجار الرئيس للدورة السابقة، وكذلك فوز كامل قائمته لدورة جديدة تنتهى فى 2024.
 
 
وضمت قائمة المستقبل فى عضويتها كلاً من حمدي النجار رئيس الشعبة للدورة المنتهية، محمد رستم، أحمد الخولي، محمد صادق السويدي، أحمد بيومي، أمجد العتال، أحمد مرسي، أحمد الملواني، أحمد داوود، حمادة العجوانى، خالد نور الدين، عمار شفيق، عمر الجمل، عمرو الدفراوي، متى بيشاى، محمد نصار، محمد العرجاوى، محمد فتحي مرسي، محمد أبو الخير، مصطفى المكاوى، ووائل المبشر. 
 
 
وبحسب مصادر داخل الاتحاد فأنه من المقرر الإعلان عن تشكيل هيئة المكتب للشعبة خلال الساعات القادمة.
 
 

المستوردين

اتحاد الغرف التجارية

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