حماية المستهلك يلزم أصحاب "المخابز السياحية" بإعلان أسعار ومواصفات الرغيف

قال احمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه قام بتنفيذ حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحى فى 17 محافظة، لتعريفها بقانون حماية المستهلك وضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف.

وأضاف الدكتور أحمد سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر "مع الإعلامى شريف عامر، أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية، أسفرت عن إعطاء مهلة لمدة شهر للالتزام بالقانون؛ حيث تم المرور على 566 منفذًا خلال أسبوع، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف، وتحرير 21 مخالفة إدارية لمخابز بلدية؛ لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم ضبط ضبط 3 أطنان و700 كجم دقيق مجهول المصدر بالشرقية، وتم التحفظ على الكمية والإحالة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها.

وناشد فرج أصحاب المخابز الخاصة، السياحية والطباقى، ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف؛ حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك ولضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله، وهو الحماية والوقاية والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات؛ لأنها قد تؤدى إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم إلى الخطر.

وأشار، أن من يخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك تصل المخالفة 10 الاف جنيه الى مليون جنيه لأصحاب المخابز المخالفة والاحكام سريعة.

ومن جانب اخر،نفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفتره من 4 حتى 10 أكتوبر الجارى، حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحى فى 17 محافظة، للتعريف بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات رغيف الخبز المدعم، فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وأكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن المرور على ( 566 ) منفذ خلال أسبوع، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار و مواصفات الرغيف وتحرير ( 21 ) مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وفى الشرقية ضبط ( 3 ) طن و ( 700 ) كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .



وناشد رئيس الجهاز اصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الاعلان عن الاسعار و مواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

ويدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن: 19588، من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب: 01281661880.