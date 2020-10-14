حريق هائل فى شقة سكنية بقنا والدفع بـ 3 سيارات إطفاء

قنا فريق المحافظات

دفعت قوات الحماية المدنية بقنا، منذ قليل، بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بالدور الثالث فى قرية أبو دياب بمركز دشنا شمالى محافظة قنا. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق فى شقة سكنية بالطابق الثالث بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا شمالى محافظة قنا، وجارى السيطرة على الحريق وإخلاء السكان.

وفور تلقى البلاغ دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا بسيارتين إسعاف والدفع بأخرى ثالثة وجارى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.