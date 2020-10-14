جمارك سفاجا تضبط 9 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية والمكملات الغذائية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن الادارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 9 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية والمكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل وإكسسوار المحمول المخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وكان رجال الجمارك قد اشتبهوا وقت إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارتى الحركة برئاسة هشام عوض وإدارة تفتيش الركاب برئاسة عطية عبد المجيد ، فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 9 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1999عبوة مكملات غذائية ومستحضرات تجميل متنوعة و 368 علبة أدوية بشرية ومرهم موف و 412 قطعة إكسسوارات محمول و 128 ساعات يد وكاميرات مراقبة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وقام بالضبط كلا من أحمد ممدوح وعمر كمال ومحمد فيصل بإشراف شعبان الريس ومحمد حمدى بإدارة الحركة ومحمد فوزي وسيد عزالدين بإدارة تفتيش الركاب وحمدى صابر ومصطفي هاشم مدير التعريفة وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 542 ألف و491 جنيه.

و قررعاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.