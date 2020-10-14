اليوم السابع
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جامعة القاهرة تؤكد تعديل لائحة كلية الإعلام لمواكبة العالم واحتياجات العمل

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:00 ص
جامعة القاهرة تؤكد تعديل لائحة كلية الإعلام لمواكبة العالم واحتياجات العمل كلية الإعلام
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أن تعديل لائحة كلية الإعلام بالجامعة يهدف إلى متابعة ومواكبة تطورات التخصصات فى صناعة الإعلام على مستوى العالم ونظلم التعليم الإعلامى المتطورة، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات سوق العمل فى مصر، وذلك فى ضوء احتياجات السوق والصحافة الديجيتال والرقمية.

وأضاف الدكتور علم الدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الكلية طبقت نظام البرامج والساعات المعتمدة وأصبح لديها نظام البرامج المميزة الخاصة فى الشعبة الإنجليزى والصحافة والإعلام الرقمى، وكذلك برامج جديدة داخل أقسام الكلية الأساسية برنامج إعلام باللغة الإنجليزية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إلى أن مجلس الجامعة وافق على اللائحة الجديدة وجارى رفعها إلى لجنة الدراسات الإعلامية ثم المجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها والتنفيذ.

وكان وفق مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة على اللائحة الجديدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة لمرحلة البكالوريوس، وتأتى في إطار التحول إلى نظام البرامح الدراسية وفق نظام الساعات المعتمدة باعتباره النسق التعليمي المطبق في معظم جامعات العالم، والذى يتمتع بالعديد من المزايا، ويتفق مع سعي الجامعة والكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي للبرامج الدراسية.

وأوضح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي للجامعة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أنه وفقا للائحة الجديدة تضم كلية الإعلام جامعة القاهرة الأقسام العلمية التالية : قسم الصحافة، وقسم الإذاعة والتليفزيون، وقسم العلاقات العامة والإعلان، بالإضافة إلى (برنامجين بمصروفات والدراسة بها باللغتين العربية والإنجليزية) هما : شعبة الإعلام باللغة الإنجليزية، وشعبة الصحافة الالكترونية.

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