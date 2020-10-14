اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توقف مكاسب الدولار والمخاطر تبعد المضاربين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 08:40 ص
توقف مكاسب الدولار والمخاطر تبعد المضاربين الدولار الأمريكى - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات اليوم الأربعاء مع تجدد الشكوك حيال لقاح فيروس كورونا وغياب اتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي إضافية في الولايات المتحدة مما دفع المتعاملين نحو أصول أكثر أمنا.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر اليوان مقابل الدولار بعد أن جاء تحديد البنك المركزي لنقطة المنتصف اليومية لسعر اليوان متماشيا مع التوقعات ما يشير إلى أن السلطات أوقفت محاولات كبح العملة.

وقال محللون إن من المتوقع أن تستمر خسائر اليورو والجنيه الاسترليني مع عودة القيود على النشاط الاقتصادي في أوروبا وبريطانيا للتصدي لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا مما يثير قلق المستثمرين.

وفي أحدث تعاملات، سجل الدولار 1.1743 أمام اليورو محتفظا بمكاسب 0.6 المئة من الجلسة السابقة. وبلغ الاسترليني 1.2926 دولار بعد خسارة واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

كما تضرر الاسترليني نتيجة المخاوف بشأن عدم إحراز المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أي تقدم واحتمال تبنى بنك إنجلترا المركزي أسعار فائدة سلبية.

وفي المعاملات الداخلية، سجل اليوان 6.7408 مقابل الدولار. ويوم الاثنين سجل اليوان أكبر هبوط يومي في سبعة أشهر.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار الأسترالي ولكن يُتوقع أن تتفاقم خسائره التي بلغت واحدا بالمئة أمس جراء القلق حيال خلاف مع بكين حول ورادات الفحم بحسب متعاملين.

وفي نيوزيلندا، ارتفع الدولار أمام نظيره الأمريكي.

 

الدولار الأمريكى

لقاح كورونا

كورونا

الجنيه الاسترلينى

اليورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة