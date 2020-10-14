تمريض المنوفية تعد الجداول والتربية النوعية تصمم ممرات سير لمنع تكدس الطلاب

المنوفية - فريق المحافظات

جهزت كلية التمريض بجامعة المنوفية، مبنى الكلية لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسى الجديد، وتم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للفرق الأربعة، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، مع مراعاة تقليل الازدحام داخل المدرجات، وتوفير كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب فى ظل جائحة كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية.

وأكدت عميد الكلية أن الكلية قامت بعقد العديد من ورش العمل بأقسام الكلية المختلفة لرفع كفاءة أعضاء الهيئة المعاونه لمواجهة التطورات الحديثة فى التعليم التمريضى، وتمشيا مع الاتجاهات الحديثة فى التعليم، وبما يتماشى مع معايير الهيئة القومية للاعتماد والجودة المبنية على الكفايات.

كما عقدت وحدات وقطاعات كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية عدة اجتماعات لاستقبال العام الدراسى الجديد، ودراسة سبل التصدى لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وتناولت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مناقشة خطة الطوارئ والأزمات والإجراءات الإحترازية للعام الدراسى الجديد ، وتوفير كافات متطلبات التأمين ضد الإصابة وتأمين السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ، وذلك من خلال عمل الوحدة الذى يستمر على مدار الساعة.

كما ناقش قطاع التعليم والطلاب الإستعدادات النهائية لإستقبال العام الجامعى الجديد ، الذى أكد على إرتداء الكمامات لكل منسوبى الكلية ولكل المترددين عليها، والتزام الأطقم الطبية بالتواجد وقياس درجة الحرارة وتوفير الكمامات لحالات الطوارئ، والقيام بتعقيم المدرجات بكل دور وتصميم عدة ممرات خاصة بالطلاب لعدم التكدس والازدحام.

وإستعداد الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بتجهيز المواد العلمية التى تناسب طريقة التعليم الهجين ورفعها للطلاب فى التوقيتات المناسبة.

قام بعقد الإجتماعات الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل عميد الكلية ، والدكتورة هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أشرف العيسوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية ووليد الشيخ أمين عام الكلية.