تقرير المعمل الكميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 300 جرام حشيش

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقرير المعمل الكميائى بشأن تحليل عينة من 300 جرام حشيش، تم ضبطها بمعرفة رجال مباحث قسم شرطة المرج، بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج، مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته المضبوطات.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "ع.م" 25 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 300 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمته.

وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بداية من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.