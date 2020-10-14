تفاصيل تورط صاحب مصنع فى إنتاج "حلوى مولد" فاسدة ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتحفظ على كمية من الحلوى منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل مصنع لإنتاج حلوى المولد فى بولاق الدكرور، وعرضها على لجنة لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها تمهيدًا؛ لاتخاذ قرار بإعدامها.

وأمرت النيابة بحبس صاحب المصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة الغش التجارى، وترويج سلع فاسدة.

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى، في بولاق الدكرور، لاتهامه بتجميع كميات من الحلوى منتهية الصلاحية من الأعوام الماضية، وإعادة تصنيعها، وضبط بحوزته طن و150 كيلو من المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "سالم.ف" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف، بدون ترخيص في بولاق الدكرور، بتجميع كميات كبيرة من حلوى المولد منتهية الصلاحية من الأعوام السابقة و إعادة تصنعيها مرة أخرى.

بتفتيش المصنع عثر على أدوات وماكينات تستخدم فى التصنيع، بالإضافة إلى أجولة سكر، ومكسبات طعم، ومنتجات حلوى المولد، بلغ وزنها طن و150 كيلو، منتج نهائي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 28401/2020 جنح القسم، وباشرت النيابة التحقيق.