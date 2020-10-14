تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت من ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,150 كيلو جرام– مبلغ مالى– 3 هواتف محمول) بحوزة (3 أشخاص- من بينهم سيدة لها معلومات جنائية) بمديرية أمن الإسكندرية.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى–هاتفى محمول) بحوزة (شخصين- أحدهما له معلومات جنائية) بمديرية أمن المنيا، وضبط (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام– 100 قرص مخدر- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بمديرية أمن البحرالأحمر، وضبط (عدد 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بمديرية أمن الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (عدد 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن الشرقية، وضبط (عدد 5 طربة لمخدر الحيش وزنت 500 جرام- مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) بمديرية أمن مطروح.