تعديلات جوهرية على لائحة الموارد البشرية بقطاع الأعمال العام

كتب عبد الحليم سالم

أشاد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتجاوب وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، مع مطالب العاملين بالشركات، فيما يتعلق بتعديلات فى لائحة الموارد البشرية الموحدة والتى تم ارسالها للشركات للنظر فيها قبل إقرارها بشكل نهائى .

وأضاف عماد حمدى لـ" اليوم السابع" أن اللقاء الذى جمع القيادات العمالة بوزير قطاع الاعمال وهو اللقاء الذى تلى لقاء الوزير برؤساء الشركات القابضة لنفس الغرض، تطرق إلى العديد من النقاط، حيث تم الاتفاق على كتابة كافة ملاحظات النقابات على اللائحة ثم بحثها مع الوزير خلال 10 أيام،بحيث يتم التوافق عليها، لافتا أن اللائحة ستشهد تعديلات جوهرية للغاية منها تطور كبير فى تحسين الرواتب،مع بحث بعض النقاط المتعلقة بالبدلات وغيرها من مطالب العاملين الخاصة بالعلاج وأنظمته .

أشار عماد حمدى أن اللقاء المقبل سيتم وضع كافة الملاحظات على مائدة الوزير للتباحث فيها، بما يحقق مصلحة الشركات وعمالها وبما يحافظ على الكيانات الصناعية الكبيرة التى تساهم بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد المصرى وفقا للرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بدعم الكيانات الصناعية الكبيرة.

جدير بالذكر أن لائحة الموارد البشرية الموحدة لقطاع الأعمال العام، شهدت جدلا واسعا بين عمال قطاع الاعمال ورفضتها أغلب نقابات الشركات .