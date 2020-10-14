اليوم السابع
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تركيا تواصل استفزاز اليونان.. وترسل سفينة تنقيب لشرق المتوسط

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 11:36 ص
تركيا تواصل استفزاز اليونان.. وترسل سفينة تنقيب لشرق المتوسط البحرية اليونانية بشرق المتوسط - أرشيفية
رويترز

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فى خطوة استفزازية جديدة من أنقرة، بعثت تركيا سفينة تنقيب إلى موقع العمليات فى شرق المتوسط، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لحقوق اليونان.
 
وقال وزير الطاقة التركى فاتح دونميز إن سفينة تنقيب تركية وصلت إلى موقع عملياتها في شرق البحر المتوسط وبدأت في تسجيل قراءات اليوم الأربعاء.
 
وفي خطوة أشعلت فتيل التوتر من جديد مع اليونان، أرسلت أنقرة السفينة أوروتش رئيس إلى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركي يوم الاثنين. ووصفت اليونان الخطوة بأنها "تصعيد كبير" في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.
 
وقال دونميز في مؤتمر عبر الفيديو "وصلت أوروتش رئيس إلى المنطقة التي ستمارس فيها نشاطاتها في شرق المتوسط. بدأت التجارب أمس وبدأنا نستقبل أول قراءات سيزمية اليوم".
 
كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها بالمنطقة الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على أنقرة.
 
وانتقدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء قرار تركيا إعادة السفينة واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد و"تعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.

تركيا

اليونان

شرق المتوسط

التنقيب

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