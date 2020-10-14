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ترامب: أتنافس مع أسوأ مرشح فى تاريخ السياسة الأمريكية.. ويشيد بـ"باريت"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:03 ص
ترامب: أتنافس مع أسوأ مرشح فى تاريخ السياسة الأمريكية.. ويشيد بـ"باريت" ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه سيفوز بفترة رئاسية ثانية فى البيت الأبيض، مؤكدا أن فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن يعنى فوز الصين.

وأضاف فى فعالية إنتخابية فى بنسلفانيا، وهى الثانية بعد تعافيه من فيروس كورونا، أن إدارته أوقفت التخلص من الحديد والألومنيوم على عكس ما ستفعله إدارة الديمقراطيين.

وهاجم مرة أخرى هانتر بايدن، ابن جو بايدن وقال لماذا حصل على أموال من الصين، الديمقراطيين سيفتحون الحدود بينما هو أنهى الحروب الغبية ويعيد الجنود الأمريكيين إلى البلاد.

وقال إن الديمقراطيين تجسسوا على حملته، وكان يجب مقاضاتهم، وسيتبنون مناهج الماركسية والاشتراكية واليسار الراديكالى.

وأشاد بمرشحته للمحكمة العليا الأمريكى، إيمى باريت قائلا إنها قامت بعمل ممتاز فى جلسات الشيوخ حتى الآن.

وانتقد جو بايدن قائلا إن سيكون من المخزى أن يخسر أمام أسوأ مرشح فى تاريخ السياسة الأمريكية، معتبرا أنه لا يمكن أن يقف ضد "المجانين" فى حزبه الديمقراطيين.

وانتقد مرة أخرى، كامالا هاريس قائلا إنها طالبته باعتذار لوصفها ببوكهانتس، قائلا سأعتذر ولكن لبوكهانتس وليس لكامالا.

 

 


ترامب

الانتخابات الامريكية

ترامب وكورونا

بايدن

الانتخابات الامريكية 2020

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