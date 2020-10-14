اليوم السابع
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بورصة قطر تتراجع بنسبة 0.31% بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 5 قطاعات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:50 م
بورصة قطر تتراجع بنسبة 0.31% بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 5 قطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% خاسراً 30.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10026.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.6 مليون سهم بقيمة 428.8 مليون ريال عبر تنفيذ 6962 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.16%، 0.08%، على التوالي.
 
وفي سياق متصل أعلنت 3 شركات وهم قطر لصناعة الألومنيوم، مزايا قطر للتطوير العقاري، بروة العقارية، عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حددت الأولى يوم 22 أكتوبر للإعلان عن النتائج، والثانية يوم 28 أكتوبر، والثالثة يوم 27 أكتوبر.
 
فيما أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020 ، وذلك يوم 29 أكتوبر الجاري.
 
وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

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