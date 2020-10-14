بدء تنفيذ أكبر مشروع لإنتاج الدواجن بالوادى الجديد على مساحة 150 فدانا

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن المهندس يوسف مرزوق رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال العمل في مشروع إنتاج داجني مُميكن بالفرافرة على مساحة 150 فدانا بطاقة 500 ألف طائر في الدورة الواحدة، واجمالى 4 مليون طائر فى العام الواحد، حيث جرى الانتهاء من تسليم الأرض للجهة المنفذة وجارى تنفيذ مراحل المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة .

وأضاف مرزوق فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ منظومة خدمية تنموية شاملة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، حيث حرى تقديم كافة التسيهلات الخاصة بالتنفيذ، مؤكدا على أن رئاسة المركز توجه كافة سبل الدعم والمساندة للراغبين فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وذلك فى إطار ما يوليه المحافظ من دعم مطلق وغير محدود لتلك المشروعات التى من شأنها تحقيق طفرة إنتاجية لصالح المواطن .