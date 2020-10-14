اليوم السابع
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انفجار بطارية فى وجه صاحب محل هواتف بالسعودية.. فيديو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:17 ص
انفجار بطارية فى وجه صاحب محل هواتف بالسعودية.. فيديو محل هواتف
كتب محمد جمال

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وثقت كاميرا مراقبة حادثة انفجار بطارية هاتف جوال في وجه أحد أصحاب محال صيانة الجوالات بمدينة تبوك، شمالي السعودية، ونقلت صحيفة "سبق" عن صاحب المحل، قوله إن أحد الزبائن أحضر هاتفاً لإصلاحه، وعندما نظر إليه شعر بوجود مشكلة في مكان البطارية، وأثناء معاينته للهاتف انفجر في وجهه، وخلف إصابات طفيفة، وكاد أن يتسبب في حريق بالمحل.


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السعودية

بطارية

انفجار بطارية

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