وأوضح البيان أن انتخاب أوزبكستان وحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي يعد اعترافا واضحا للدعم الواسع الذي تحظي به من المجتمع الدولي نتيجة للإصلاحات واسعة النطاق في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان، فضلا عن الدليل على التزامها الراسخ لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والامتثال الصارم لإلتزاماتها الدولية في هذا المجال.



وأشار البيان إلى أن دعم وتعزيز حقوق الإنسان والعمل على احترامها وحمايتها يعتبر من أولويات سياسة الدولة في أوزبكستان التي تتمتع بنظام سياسي مستقر يفي بالمعايير الحديثة للديمقراطية وحقوق الإنسان ويتم تطوير نموذج فريد لضمان التنفيذ المنظم والمتسق لمعايير حقوق الإنسان في التشريعيات الوطنية وممارسات تنفيذ القانون، مؤكدا أنه مما لا شك فيه أن عضوية أوزبكستان لمجلس حقوق الإنسان الدولي سوف تسهم لعمل هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة وستعمل على تحسين فعالية أنشطتها.