اليوم السابع
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الولايات المتحدة تحث تركيا على إيقاف الأنشطة الاستفزازية فى شرق المتوسط

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:01 م
الولايات المتحدة تحث تركيا على إيقاف الأنشطة الاستفزازية فى شرق المتوسط مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية
ريهام عبد الله

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من تجديد تركيا أنشطتها للمسح في المناطق الخاضعة لسلطة اليونان القضائية في شرق البحر المتوسط، قائلة :"نحث تركيا بشدة على إنهاء هذا الاستفزاز المقصود". ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، تصريح مورجان أورتجيس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية :"تعرب الولايات المتحدة عن قلقها بشأن إعلان تركيا تجديد أنشطتها للمسح في المناطق الخاضعة لسلطة اليونان القضائية في شرق البحر المتوسط. نحث تركيا بشدة على إنهاء هذا الاستفزاز المقصود والسماح بإجراء محادثات استكشافية مع اليونان".

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

و فى خطوة استفزازية جديدة من أنقرة، بعثت تركيا سفينة تنقيب إلى موقع العمليات فى شرق المتوسط، وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لحقوق اليونان.

 
وقال وزير الطاقة التركى فاتح دونميز إن سفينة تنقيب تركية وصلت إلى موقع عملياتها في شرق البحر المتوسط وبدأت في تسجيل قراءات اليوم الأربعاء.
 
وفي خطوة أشعلت فتيل التوتر من جديد مع اليونان، أرسلت أنقرة السفينة أوروتش رئيس إلى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية قبالة الساحل التركي.
ووصفت اليونان الخطوة بأنها "تصعيد كبير" في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.
 
وقال دونميز في مؤتمر عبر الفيديو "وصلت أوروتش رئيس إلى المنطقة التي ستمارس فيها نشاطاتها في شرق المتوسط. بدأت التجارب أمس وبدأنا نستقبل أول قراءات سيزمية اليوم".
 
كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها بالمنطقة الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على أنقرة.

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