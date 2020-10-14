اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:32 م
خالد صلاح
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النقابات واتحادات العمال فى لبنان تنظم إضرابات واسعة رفضا لرفع الدعم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:49 م
النقابات واتحادات العمال فى لبنان تنظم إضرابات واسعة رفضا لرفع الدعم لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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ظمت الاتحادات العمالية والنقابات المهنية والمؤسسات العامة في لبنان سلسلة من الإضرابات والاعتصامات الواسعة توقفت خلالها عن العمل لبضعة ساعات ابتداء من صباح اليوم، على سبيل التحذير من رفع الدعم عن السلع الأساسية.

وحذرت الكتلة البرلمانية لحركة أمل الشيعية في لبنان اليوم الأربعاء "من أي خطوة غير مدروسة باتجاه رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الحيوية وخاصة الدواء والمحروقات والطحين".

يوفر المصرف المركزي النقد الأجنبي لمستوردي السلع الأساسية الثلاث تلك، وذلك في الوقت الذي تنهار فيه العملة اللبنانية وصارت فيه الدولارات شحيحة. لكنه قال إنه لا يمكنه تمويل التجارة إلى أجل غير مسمى في ظل تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية.

كانت حركة أمل، التي يقودها رئيس البرلمان الذي يتمتع بنفوذ نبيه بري، هي من رشح وزير المالية في الحكومة المستقيلة.

 

 


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