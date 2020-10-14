النقابات واتحادات العمال فى لبنان تنظم إضرابات واسعة رفضا لرفع الدعم

أ ش أ

ظمت الاتحادات العمالية والنقابات المهنية والمؤسسات العامة في لبنان سلسلة من الإضرابات والاعتصامات الواسعة توقفت خلالها عن العمل لبضعة ساعات ابتداء من صباح اليوم، على سبيل التحذير من رفع الدعم عن السلع الأساسية.

وحذرت الكتلة البرلمانية لحركة أمل الشيعية في لبنان اليوم الأربعاء "من أي خطوة غير مدروسة باتجاه رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الحيوية وخاصة الدواء والمحروقات والطحين".