المغرب يرفع الرسوم الجمركية على المنتجات التركية وتعديلات فى اتفاقية التجارة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن الكاتب التركى كريم أولكر من صحيفة دنيا التركية، فرض المغرب ضرائب على البضائع التركية قائلاً، "جاء أول قرار مغربي ضد المنتجات التركية مباشرة بعد إطلاق الدعوات من قبل المملكة العربية السعودية من قبل الأمير السعودى ورجل الأعمال المشهورعبد الرحمن بن مساعد آل سعود، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، والذى دعا الجميع لمقاطعة المنتجات التركية.

ونقلت صحيفة دنيا التركية فى يوليو الماضى، أن المغرب اتخذت قراراً بفرض نسبة ضرائب كبيرة على منتجات المنسوجات التى يتم استيرادها من تركيا، بهدف دعم الإدارة المغربية إلى لصناعة النسيج المحلية، ليتم فرض نسبة ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة. وبعد مرور شهرين من هذا الخبر، فقد تم اعتماد التعديلات المقترحة فى اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا.

ووفقاً للقرار الذى تم اعتمادة فقد تم رفع الرسوم الجمركية على فترة 5 سنوات لـ 1200 منتج تركى يحمل علامة "صنع فى تركيا"، بينما تم رفع الضرائب على الملابس الجاهزة من 22.5 فى المائة إلى 27 %.

ويهدف المغرب بهذا القرار تغطية العجز البالغ 1.2 مليار دولار الناتج عن التجارة. وفقًا لتقارير وسائل إعلام مغربية الأسبوع الماضي، حيث تم اعتماد قرار فرض ضرائب على العديد من المنتجات على رأسها المنسوجات والملابس والجلود والسيارات والمعادن والخشب والكهرباء، وكان وزير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي قد صرح أنه بسبب اتفاقه التجارة الحرة مع تركيا قد خسر المغرب 2 مليار دولار سنويا، كما تسبب قطاع النسيج التركي بفقدان 44 ألف شخص فى المغرب وظائفهم عام 2017."