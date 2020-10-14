اليوم السابع
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المشدد 7 سنوات لصياد وعامل لسرقتهما مواطنا تحت تهديد السلاح بالشرقية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:42 م
المشدد 7 سنوات لصياد وعامل لسرقتهما مواطنا تحت تهديد السلاح بالشرقية صورة ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة  جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، حضوريا صياد وعامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاعتراضهما طريق عامل وسرقة دراجته البخارية ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية  رقم  38162 لسنة جنايات منيا القمح لسنة  2018، ليوم 24 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من "عثمان ع م"  45 سنة عامل ومقيم شبلنجة دائرة القليوبية، أثناء قيادته الدراجة البخارية خاصته بالطريق العام بدائرة منيا القمح، اعترض طريقه شخصان وأشهرا  فى وجهه سلاح نارى بندقية خرطوش، وتمكنا من سرقة دراجته البخارية ومتعلقاته الشخصية.

وتبين من تحريات النقيب معتز أحمد، معاون مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، صحة الواقعة و قيام " حسين ه ج" 30 سنة صياد مقيم كفر شكر، و" سعيد ف ع" 32 سنة عامل بمصنع طوب مقيم منيا القمح، بسرقة المجنى عليه، وتم القبض عليهما وإحالتهما من قبل نيابة منيا القمح  بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، الى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


اخبار الشرقية

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