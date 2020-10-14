اليوم السابع
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المركز الروسى للمصالحة يكشف استعداد مسلحين لهجوم كيمياوى فى إدلب السورية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:00 ص
المركز الروسى للمصالحة يكشف استعداد مسلحين لهجوم كيمياوى فى إدلب السورية هجوم كيماوى
وكالات

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أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، حصوله على معلومات تفيد بأن المسلحين يخططون لهجوم باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب، وقال نائب رئيس المركز اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، بحسب" روسيا اليوم" إن "الإرهابيين نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون".

وأضاف: "الخوذ البيض" وصلوا إلى المنطقة المشار إليها في 3 سيارات، لمحاكاة عملية مساعدة الضحايا"، وأشار جرينكفيتش، إلى أن "الهدف من الهجوم، توجيه الاتهام للقوات الحكومية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين".


هجوم كيماوى

سوريا

إدلب

أخبار سوريا

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