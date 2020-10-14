اليوم السابع
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المراكز الأمريكية تستبعد إعطاء الأطفال لقاح كورونا في المراحل الأولى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:52 م
المراكز الأمريكية تستبعد إعطاء الأطفال لقاح كورونا في المراحل الأولى الكشف عن كورونا - أرشيف
رويترز

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 قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن لقاحات كورونا قد لا يُوصى بها للأطفال في بداية ظهورها.
 
ولم تُجرَ أي اختبارات على لقاح تجريبي لكوفيد-19 للأطفال، الذين نادرا ما تظهر عليهم الأعراض الحادة للمرض. وقالت المراكز الأمريكية، إن التجارب السريرية المبكرة لم تشمل حتى الآن سوى البالغين والبالغات غير الحوامل، مشيرة إلى احتمال حدوث تغيير في المجموعات التي يُوصى بإعطاء اللقاح لها في المستقبل مع التوسع في التجارب السريرية لتشمل المزيد من الناس.
 
وقالت شركة فايزر إنها ستسجل الأطفال، الذين يمكن انتقال الفيروس من خلالهم إلى المجموعات المعرضة للخطر الشديد، حتى سن 12 عاما في تجربتها الكبيرة في المرحلة المتأخرة على اللقاح، بينما تقول أسترازينيكا إن مجموعة فرعية من المرضى في تجربة كبيرة ستشمل أطفالا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاما.
 
ولا يتوافر لقاح حتى الآن، لكن عددا قليلا من الشركات مثل فايزر وموديرنا دخلت المراحل النهائية من التجارب.

لقاح كورونا

فيروس

أمريكا

كوفيد19

وباء

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