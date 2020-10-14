المخابرات الحربية البريطانية: تصدينا لمحاولات سرقة لقاح فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت المخابرات الحربية البريطانية، عن التصدى لمحاولات سرقة لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على تزايد التهديدات من إيران وروسيا والصين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.