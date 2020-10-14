المخابرات الحربية البريطانية: تصدينا لمحاولات سرقة لقاح فيروس كورونا

أعلنت المخابرات الحربية البريطانية، عن التصدى لمحاولات سرقة لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على تزايد التهديدات من إيران وروسيا والصين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
المخابرات الحربية البريطانية: تصدينا لمحاولات سرقة لقاح فيروس كوروناالأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:16 م
لقاح فيروس كورونا
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