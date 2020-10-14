وفقدت الليرة التركية - منتصف الأسبوع الماضي - حوالي 0.5%؛ لتسجل 7.8 مقابل الدولار.

يشار إلى أن تركيا تعاني من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة "، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.