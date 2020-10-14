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سجلت العملة التركية (الليرة)، هبوطا جديدا أمام الدولار، حيث اقترب سعر صرف الدولار من 8 ليرات، وأوضحت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أن الليرة تكون بذلك قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث يأتي هذا التراجع وسط التوترات التي تمر بها تركيا.