اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تناقش ملف التحول الرقمى مع المديريات بالمحافظات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 10:20 ص
القوى العاملة تناقش ملف التحول الرقمى مع المديريات بالمحافظات لقاء وزير القوى العاملة
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا بديوان عام  الوزارة مع رؤساء الإدارات المركزية وبعض قياداتها، لمتابعة التقدم المحرز فى الانتقال إلى التحول الرقمى مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن ما تم  إنجازه من جهود  فى الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ودراسة ضم وتجميع بعض المكاتب التابعة للمديريات لتوفير نفقات التحول الرقمى، خاصة في ظل تحول خدمات الوزارة التى تقدمها للمواطنين إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للوزارة.

فى مستهل الاجتماع شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة  الفاعلة بين إدارات الوزارة  ومديرياتها في البرامج التي تم إعدادها ، ومتابعة عمل المديريات والإدارات التابعة لها فيما يخص تفعيل الموقع الإلكتروني وإرسال واستقبال البيانات عليه كجهة واحدة مسموح العمل من خلالها من قبل الإدارات المركزية والمديريات فقط ، واستكمال ميكنة المكاتب التي لم يتم الانتهاء منها وربطها بالوزارة.

أكد الوزير أهمية التواصل شبه اليومي مع مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، والتعرف على المشكلات التي تواجه عمليات التفتيش اليومية ومحاولة حلها ، ومتابعة التقارير اليومية المقدمة منهم وفق الآلية الإلكترونية الرقمية المخصصة للعمل بين الإدارات المركزية والمديريات والمكاتب على مستوي الجمهورية .

حضر الاجتماع أحمد جادو المستشار المالي للوزارة ، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني ، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وسهير نصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ورقية إبراهيم مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل ، ومحمد كمال بمركز المعلومات .

 

16
 

 

IMG_3115
 

 

 

IMG_3133
 

 

 

IMG_3136
 

 

 

IMG_3139
 

 

 

IMG_3143
 

 

 

IMG_3144
 

 

 

IMG_3145
 

 

 

IMG_3151
 

 


 


 


القوى العاملة

التحول الرقمي

مديريات القوي العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة