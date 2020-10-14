اليوم السابع
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القومى للمرأة: مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى انتصار لمحاربات المرض

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 04:57 م
القومى للمرأة: مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى انتصار لمحاربات المرض سرطان الثدى
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدى، موجهه تحية تقدير واحترام لمحاربات سرطان الثدى المصريات القويات الجميلات، مضيفة: نحن بجانبكن، ولن تواجهن المرض وحيدات.
 
وأضافت مايا مرسى: مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنتصر لكن، ولجميع سيدات مصر فى معركة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، نحو الأمان والاطمئنان لنصف المجتمع، أنتن صمام أمان الأسرة، فصحة المرأة المصرية فى صحة مصر.
 
كانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن عودة مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى، أحد مبادرات حملة 100 مليون صحة، للعمل مرة أخرى، وحثت السيدات على النزول للكشف وطلب العلاج حال الإصابة بالمرض، ومؤكدة، أن الفريق الطبي المتواجد بالوحدات معقم ومتخذين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائة منعا لعدوى كورونا، مؤكدة أن الكشف المبكر يساهم فى رفع معدلات الشفاء من المرض.
 
 
 
 

سرطان الثدى

القومى للمراة

الكشف المبكر عن سرطان الثدى

100 مليون صحى

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