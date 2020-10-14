اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 03:01 م
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القبض على المتهمين فى مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بالشرقية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 02:26 م
القبض على المتهمين فى مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بالشرقية مشاجرة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على 3 متهمين فى أحداث مشاجرة بين عائلتين بقرية خالد بن الوليد  بدائرة الصالحية الجديدة بالشرقية، وإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وحرق منزلين من الطوب الأبيض، وتم  إحالتهم إلى  نيابة الصالحية برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة، للتحقيق معهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث مشاجرة  بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بناحية قرية خالد بن الوليد دائرة الصالحية الجديدة، وإشعال النيران بمنزلين من الطوب الأبيض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط 3 من المتهمين فى حدوثها، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وأسفر ذلك عن إصابة 6 من الطرفين بإصابات متفرقة، وحرق منزلين من الطوب الأبيض، وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


قسم الصالحية الجديدة

مشاجرة

قرية خالد بن الوليد

الحماية المدنية

نياية الصالحية الجديدة

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