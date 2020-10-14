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العراق يحدد نوفمبر المقبل موعدا لبدء العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:46 ص
العراق يحدد نوفمبر المقبل موعدا لبدء العام الدراسى الجديد علم العراق
كتب محمد جمال

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حددت وزارة التربية العراقية شهر نوفمبر المقبل موعداً مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد بالاعتماد على التعليم المدمج، حسبما ذكرت شبكة السومرية نيوز.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العراقية أمس تسجيل 3 آلاف و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكرت الوزارة - ي بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أمس الثلاثاء- أن حالات الشفاء من (كورونا) بلغت 4 آلاف و158 حالة، كما بلغت حالات الوفاة 58 حالة.

وكانت خمس نقابات طبية وصحية عراقية، بدأت الأحد، إضرابا عن العمل "فى جميع المحافظات" فى البلاد، مهددة باستمرار "التصعيد" فى حالة عدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها، ومن بينها "إقالة وزير الصحة العراقى".
 
وشمل الإضراب المنتسبين لنقابات "ذوي المهن الصحية وأطباء الأسنان ونقابة الإداريين ونقابة الكيميائيين ونقابة الصيادلة"، وسيمتد إلى المستشفيات فى جميع المحافظات عدا الأقسام الطبية الحساسة مثل الطوارئ وغسل الكلى والعناية المركزة والانعاش.
 
وقال نقيب ذوي المهن الصحية ، علاء المالكى، إن من بين مطالب المحتجين "إقالة وزير الصحة".
 
ونقلت قناة الحرة، أن المضربين يطالبون برفع رواتبهم وبدلات الطعام ومساواتهم مع الأطباء المقيمين فى المستشفيات، ورفع بعضهم لافتات تندد بـ"التهميش والطبقية".
 
ورفضت وزارة الصحة التصعيد الأخير وقالت إنه "مرفوض ومستغرب" لأن "ترك العمل والإضراب يعني الدعوة إلى الإضرار بحياة المرضى والتهديد بوفاتهم".
 
لكن لجنة الصحة البرلمانية أعربت عن دعمها لمطالب المحتجين وقالت إنها تعتزم "عقد اجتماع يخص الإضراب ومقابلة المسؤولين عنه والحديث معهم بصورة مباشرة للوصول إلى الحلول".

 


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