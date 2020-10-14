اليوم السابع
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الرى تعلن تطهير مخر سيل أطفيح استعداد لموسم السيول

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 06:25 م
الرى تعلن تطهير مخر سيل أطفيح استعداد لموسم السيول وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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تنفذ الإدارة العامة المتكامله للموارد المائيه والري بحلوان، أعمال لتطهير مخر سيل أطفيح، وذلك استعدادا لموسم الأمطار والسيول للموسم الحالى.

وشكلت الوزارة غرف عمليات بالمحافظات وربطها مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة على مدار 24 ساعة، للتعامل مع أى أزمات قد تحدث، وحماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول وتداعياتها والتقليل من حجمها المتوقع قدر الإمكان.

وأوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أن الإجراءات التى تم تنفيذها للحماية من الاثار السلبية للأمطار تضمنت تطهير كافة مخرات السيول التى تصل 117 مخر، حيث تم التأكد من جاهزية الأجهزة المعنية بالوزارة لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المياه.

يشار إلى أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر انشأتها الوزارة للنبؤ بالامطار، ويتم من خلالها تحديد كميات الأمطار وشدتها، والتى من خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد أوالمنع من أثارها التدميرية، حيث يتم تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتي ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمي شبكة المجارى المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.

وتعتبر البيانات التي تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسي الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات حتى يتمكن مهندسي الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، مؤكدة انه يتم متابعة التحديث في الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومي نظرا للتغيرات السريعة في العوامل المناخية، ويستند المركز فى تقاريره على قياس معدلات سقوط الأمطار، وتنبؤات هيئات الأرصاد الدولية والإقليمية والعالمية.




 


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