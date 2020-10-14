اليوم السابع
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الرؤية المستقبلية للتعليم الجامعى وطرق تطبيق المدمج ندوة بجامعة المنوفية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 01:48 م
الرؤية المستقبلية للتعليم الجامعى وطرق تطبيق المدمج ندوة بجامعة المنوفية جانب من الندوة
المنوفية - فريق المحافظات

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عقدت وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة المنوفية، ورشة عمل حول الرؤية المستقبلية للتعليم الجامعى وطرق تطبيق التعليم المدمج والتعليم عن بعد، وذلك استعدادًا للعام الدراسى الجديد، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال ختامه للجولة التفقدية لمتابعة استعداد الجامعة لبدء العام الدراسى ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تناولت الورشة تطبيق وتدريب عملى لجميع المشاركين بفاعليات الورشة والتعرف على أنواع وأنماط التعليم المدمج وطرق تطبيقه والأدوار والمهام التى ينبغى أن يقوم بها جميع أعضاء هيئة التدريس، وذلك لضمان نجاح المنظومة التعليمية بجامعة المنوفية .

وهذا وقد أوضحت الورشة كيفية إنشاء مصدر التعلم عن بعد الخاص بك، تصميم وتقديم منهجك على منصات التعليم المختلفة، كيف يمكن إنشاء فصول، ووضع قوائم الحضور، وتقديم المواد التعليمية، وإعطاء الاختبارات، وإرسال ردود الفعل، كيف يمكنك أن تكتب امتحان إلكترونى وكيف يمكنك أن تصححه، كيف يمكنك وضع اختبار وتصحيحه من خلال مصدر التعلم المفتوح، استخدام التطبيقات المختلفة.

تمت فعاليات الورشة على مدار يومين بحضور الدكتور صبحى شرف عميد الكلية، والدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة وعميد كلية الآداب ووكلاء كلية التربية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وحاضرت فيها الدكتورة عايدة عبدالرازق رئيس قسم بكلية التمريض والمدرب المعتمد والمسجل على بوابة المدربين والمستشارين العرب الدولية وإشراف الدكتورة دعاء الشاعر مديرة وحدة الجودة بالكلية.

واختتمت الورشة بتقديم الباجورى شهادة تقدير للدكتورة عايدة عبد الرازق وذلك تقديرًا لجهودها الفعال فى تقديم الورشة وكذلك شهادات تقدير للمتدربين فى الورشة.


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